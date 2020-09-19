Нападение на Балуха: подозреваемого арестовали на два месяца

19 сентября 2020 г. 17:00
1 просмотр

В субботу, 19 сентября, суд арестовал подозреваемого в причинении тяжких травм Владимиру Балуху. Об этом в Фейсбук сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

«В субботу, 19 сентября, по ходатайству прокурора Киевской местной прокуратуры N4 Днепровский районный суд арестовал на 2 месяца подозреваемого в причинении тяжких травм Владимиру Балуху», - написала она.

По ее словам, суд не определял альтернативы содержанию под стражей.

«Подозреваемый - 32-летний житель Киевщины, безработный, полностью признает свою вину, отказался от адвоката. По его словам, конфликт с потерпевшим произошел на бытовой почве», - отметила Максимец.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 121 УК Украины (умышленное телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения).

Как сообщалось, экс-политзаключенного Владимира Балуха 8 сентября нашли избитым в столичном Гидропарке. Позже его прооперировали из-за тяжелой травмы головы.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) УК.

18 сентября министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что подозреваемого в нападении на Балуха задержали. Им оказался местный житель 1988 года рождения.

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Бюро переводов StarАльянс                          Sexshop. Суперподарки.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53