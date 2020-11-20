Нападение на банк в Тбилиси: заложников освободили, захватчика задержали

20 ноября 2020 г. 20:00
Источник: РБК-Украина
43 просмотра

Полиция Грузии задержала мужчину, которых захватил заложников в Тбилиси, также освободили всех заложников.

Об этом сообщает грузинское издание newsgeorgia.

Заложники были освобождены поэтапно в ходе переговоров с налетчиком.

После этого полиция задержала и самого злоумышленника.

Напомним, сегодня днем в Тбилиси неизвестный мужчина захватил помещение финансового учреждения на проспекте Церетели.

Злоумышленник взял в заложники девять человек, которые находились в помещении.

Позже в соцсетях распространили видеозаписи с нападавшим. Злоумышленник выдвинул ряд требований. В частности, он требовал запретить азартные игры.

На месте происшествия продолжают работать правоохранители, а также дежурят бригады скорой помощи.

 

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Sexshop. Суперподарки.                          ПРОПОЛІС.                          Грузоперевозки. Т. 098-655-38-03                          Астролог. Т. +38 066-625-95-84                          Бюро переводов StarАльянс                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53