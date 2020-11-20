Нападение на банк в Тбилиси: заложников освободили, захватчика задержали

Полиция Грузии задержала мужчину, которых захватил заложников в Тбилиси, также освободили всех заложников.
Об этом сообщает грузинское издание newsgeorgia.
Заложники были освобождены поэтапно в ходе переговоров с налетчиком.
После этого полиция задержала и самого злоумышленника.
Напомним, сегодня днем в Тбилиси неизвестный мужчина захватил помещение финансового учреждения на проспекте Церетели.
Злоумышленник взял в заложники девять человек, которые находились в помещении.
Позже в соцсетях распространили видеозаписи с нападавшим. Злоумышленник выдвинул ряд требований. В частности, он требовал запретить азартные игры.
На месте происшествия продолжают работать правоохранители, а также дежурят бригады скорой помощи.