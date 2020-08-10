Нападение на таксиста вместо оплаты проезда и многочисленные ДТП. Полицейские за выходные обработали более тысячи вызовов

Как я сказал, как и будет бл*ть. Не понятно чтоли бл*ть. Я твою машину нах*й отожму бл*ть и тебя тоже отожму.

Такой откровенной агрессией от пассажира закончился один из вызовов для водителя такси. В половине четвертого утра накануне его чуть не подстрелил клиент. Как рассказывают в полиции - только автомобиль подъехал к проспекту Науки вместо того, чтобы расплатиться за поездку - 31-летний мужчина достал оружие.

Инесса Снытко, инспектор сектора мониторинга Шевченковского отдела полиции

35-річний заявник повідомив, що невідомий в його сторону зробив декілька пострілів. На місце виїжджала також слідчо-оперативна група Шевченківського відділу поліції було проведено огляд прилеглої території під час якого було виявлено пістолет для відстрілу гумових куль та декілька гільз. Поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганських дій на проспекті Науки.

Кроме стрельбы на выходных произошло немало аварий с пострадавшими. Это кадры разбитого вдребезги «Mitsubishi» в Первомайском районе. 26-летний водитель будучи навеселе ехал по автодороге «Мерефа-Павлоград", не справился с управлением, съехал на обочину, и машина перевернулась на крышу. Водитель погиб на месте.

А это кадры аварии в Новобаварском районе города - там, как предварительно выяснили полицейские - грузовой автомобиль столкнулся с «Lada», от удара легковушка выехала на встречную полосу движения, где въехал в «ВАЗ», водителя последнего авто забрали в больницу.

А в аварии, которая произошла 9 августа в четыре утра на проспекте Гагарина - пострадали оба водителя. Автомобиль «Chevrolet» ехала в сторону центра города, а водитель «BMW», который ехал за ней, как выяснили потом полицейские был за рулем навеселе и не придерживаясь дистанции въехал в «Chevrolet».

В целом же заключает пресс-секретарь харьковских патрульных за эти выходные по сравнению с прошлыми количество ДТП увеличилось почти вдвое.

Дмитрий Гайдук, пресс-секретарь патрульной полиции в Харк.обл.

За минулі вихідні патрульні поліцейські опрацювали 1375 викликів на спецлінію 102. Виїхали на 43 дорожньо-транспортні пригоди з яких 8 з травмованими. Також склали 875 адмінпостанов за порушення правил дорожнього руху.

И еще около трех десятков водителей патрульные поймали за управлением в состоянии алкогольного опьянения. На них тоже составлены админпротоколы.