Нападение на здание ХОГА. Мужчина хотел привлечь внимание депутатов

Этот 19-летний молодой человек вооружившись металлическим штырем начал крушить стекла на дверях здания облгосадминистрации.

Очевидцы происшествия утверждали, что парень вел себя неадекватно и вероятно еще и был нетрезв.

Причину своих агрессивных действий парень объяснил полицейским уже после задержания, рассказывает пресс-офицерка Яна Кулькина.

Яна Кулькина, ст. ин. сектора мониторинга Киевского ОП

Свої дії він пояснює як такі, що він намагався привернути увагу депутатів, щоб вони вийшли з ним на якусь розмову, на яку конкретно невідомо. Ми ще не отримали результати експертизи і тому ще невідомо - чи був він, чи не був він у стані алкогольного, чи будь якого іншого, а може й наркотичного сп’яніння.

Правоохранители уже сообщили мужчине о подозрении в совершении хулиганских действий по соответствующей статье Уголовного Кодекса Украины.