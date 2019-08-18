Наркоторговца Сильвера экстрадировали в Израиль

Наркоторговца Амоса Дов Сильвера, который 15 августа сбежал от украинских правоохранителей, в ночь на 18 августа успешно экстрадировали в Израиль.

Об этом в соцсетях сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

«Сегодня ночью Амос Дов Сильвер экстрадирован в государство Израиль самолетом из международного аэропорта Борисполь», - написала она в Facebook.

Напомним, 15 августа поздно вечером в аэропорту «Борисполь» во время экстрадиции в Израиль совершил побег наркоторговец - гражданин государства Израиль Амос Дов Сильвер. Он исчез, когда с него сняли электронный браслет, уже за пределами паспортного контроля в зоне "дьюти фри".

Накануне СБУ сообщила о задержании Сильвера. Кроме того, ГБР задержаны трое сотрудников спецслужбы, которые подозреваются в оказании помощи побегу иностранца.