Нашел в лесу: на Харьковщине у мужчины обнаружили боеприпасы времен Второй мировой

29 июня 2020 г. 13:15
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Ночью 29 июня инспекторы сектора реагирования патрульной полиции выехали по сообщению жительницы села Рубежное, которая заявила об избиении соседями своего мужа. Как сообщили в ГУНП Харьковской области, в ходе опроса свидетелей правоохранители обнаружили на территории домовладения пять предметов, похожих на гранаты РГД-33 в ржавом состоянии.

На место происшествия были вызваны специалисты взрывотехнического управления областного главка полиции. Они изъяли 4 ручные гранаты РГД-33 и один пустой корпус гранаты РГД-33 времен Второй мировой войны. Боеприпасы взрывотехники уничтожили накладным зарядом за пределами населенного пункта.

Хозяин дома объяснил, что нашел гранаты в лесу. Информация внесена в Единый учета Волчанского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации происшествия по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет. Все обстоятельства устанавливаются.

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