Наводнения в Индии: число жертв перевалило за сотню

По меньшей мере 114 человек погибли в Индии после сильных муссонных дождей, которые вызвали оползни и наводнения в нескольких частях страны.

В южном штате Керала, по данным руководства штата, погибло 57 человек.

Более 165 тысяч человек были вынуждены покинуть дома и нашли убежище в 1318 лагерях помощи по всей Керале. По мнению чиновников, почти 200 домов в штате были уничтожены в результате инцидентов, связанных с дождем.

В соседнем штате Карнатака 30 человек погибли и 14 пропали без вести из-за наводнений, сообщают местные власти. Государственная администрация эвакуировали более 30 тысяч человек в 924 лагеря помощи.

В западном штате Махараштра погибло 27 человек, а более 200 тысяч эвакуированы, заявил CNN высокопоставленный государственный чиновник.

Всего в спасательно-поисковых операциях принимают участие 44 команды из Национальных сил реагирования на катастрофы, армии, береговой охраны, ВМС и ВВС.

Наводнения и оползни в Индии продолжаются с 8 августа. Больше всего пострадал штат Керала. Ранее сообщалось о 42 погибших.