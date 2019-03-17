Найден автомобиль, сбивший пешехода на проспекте Науки

Накануне около 21-00 на проспекте Науки-41 на пешеходном переходе автомобиль сбил мужчину – машина с места ДТП скрылась. Очевидцы вызвали "скорую", пострадавший был доставлен в больницу.

По сообщениям очевидцев, машина, сбившая пешехода, была замечена в районе улицы Отакара Яроша.

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции, автомобиль ВАЗ 2111 с характерными для наезда на пешехода повреждениями обнаружили неподалеку от места ДТП.

Для выяснения всех обстоятельств на место была вызвана следственно-оперативная группа. В настоящий момент устанавливается, кто именнно находился за рулем авто.