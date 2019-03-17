Найден автомобиль, сбивший пешехода на проспекте Науки

17 марта 2019 г. 10:57
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Накануне около 21-00 на проспекте Науки-41 на пешеходном переходе автомобиль сбил мужчину – машина с места ДТП скрылась. Очевидцы вызвали "скорую", пострадавший был доставлен в больницу. 

По сообщениям очевидцев, машина, сбившая пешехода, была замечена в районе улицы Отакара Яроша. 

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции, автомобиль ВАЗ 2111 с характерными для наезда на пешехода повреждениями обнаружили неподалеку от места ДТП. 

Для выяснения всех обстоятельств на место была вызвана следственно-оперативная группа. В настоящий момент устанавливается, кто именнно находился за рулем авто. 

 

Видео: 

Сбили человека на пешеходном

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