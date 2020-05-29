Не дает показаний и просит судить Божьим судом: подозреваемой в убийстве дочери назначили психиатрическую экспертизу

Постановлением Киевского районного суда города Харькова, по ходатайству следователя, которое согласовано прокурором, подозреваемую в убийстве собственной дочери направили на стационарную судебно-медицинскую экспертизу. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Женщина отказалась от участия в заседании в режиме видеоконференции и пожелала лично присутствовать в зале заседаний. Никаких показаний она не дает, отказывается подписывать документы, просит судить ее Божьим судом.

Стационарная судебно-медицинская экспертиза будет проводиться в городе Днепр в коммунальном учреждении «Днепропетровская областная клиническая психиатрическая больница» около 30 дней поскольку это ближайшее к Харькову медицинское учреждение соответствующего профиля. Сроки направления на экспертизу пока не известны. Транспортировку подозреваемой в медицинское учреждение будут осуществлять представители Национальной полиции.