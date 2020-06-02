Не поделили места для парковки авто: правоохранители озвучили причину стрельбы на "7 километре" в Одессе

02 июня 2020 г. 17:09
Источник: Укринформ
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На рынке «7 километр» под Одессой неизвестные в масках открыли стрельбу в магазине тканей. Об этом информирует пресс-служба полиции.

"Утром на промтоварном рынке неизвестные лица в масках зашли в магазин тканей, устроили погром со стрельбой, избили работников и скрылись с места происшествия на двух микроавтобусах", - говорится в сообщении.

Для задержания этих лиц правоохранители ввели оперативный план «Перехват». В результате стрельбы ранения получили двое мужчин. Их доставили в больницу.

В полиции отмечают, что работники торгового учреждения, понимая, что до этого у них был конфликт из-за места парковки автомобилей с соотечественниками, которые также торгуют тканями на рынке, вооружились пистолетом для отстрела резиновых пуль и битами и пошли к их магазину, где разбили окна.

Полицейские, прибывшие на место происшествия, пресекли противоправные действия и доставили в отделение полиции 10-х человек.

Сейчас событие квалифицировано как хулиганство. Продолжаются мероприятия по установлению и привлечению к ответственности всех участников преступления.

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