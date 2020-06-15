Не справилась с управлением и "выехала на встречку". За выходные патрульные составили более 700 постановлений за нарушение ПДД

Это кадры видеорегистратора одной из машин. Перекресток проспекта Гагарина и Героев Сталинграда. Шесть часов вечера. Накануне здесь произошло ДТП с участием полицейского автомобиля.

Вот там, где этот буек, островочек. И вот на вот этой половине перекрестка, получается

По данным свидетелей, машина полиции охраны проезжала перекресток с включенными звуковыми сигналами, тогда как водитель Фольксвагена попытался пролететь на желтый сигнал светофора.

Артур раздает листовки рядом с перекрестком. В момент аварии возвращался с работы домой. Говорит, скорость обеих машин, скорее всего, была изрядной.

Артур, промоутер

Примерно часов в 5 вечера. Столкнулись две машине ДЭО полицейская и Фольксваген. Не знаю кто из них прав, кто виноват, но скорость, наверно, больше 70 км в час, потому что сильно был покореженный металл, что у иномарки, что у нашего отечественного автомобиля

По предварительной информации, помощь медиков понадобилась ребенку, который находился в Фольксвагене.

Также полиция сейчас проводит проверку по факту ДТП в Харьковском районе. Авария произошла накануне вечером в Безлюдовке. По информации Нац Полиции, 18-летняя водитель автомобиля «Hyundai» не справилась с управлением, выехала на встречную полосу, где столкнулась с ВАЗом и KIA. В результате аварии Hyundai перевернулся на бок, еще хуже ситуация с ВАЗом.

Фортовый реально, в рубашке родился

По данным свидетелей ДТП, водитель Хюндай ехала со стороны Харькова в Безлюдовку. Из-за того, что на въезде дорога резко сужается, а дорожные знаки об этом не предупреждают, водитель иномарки начала тормозить. Выехала на обочину, после чего машину занесло на встречную полосу. В ней находилось четыре человека. Девушка получила незначительные телесные повреждения. Информация зарегистрирована в Харьковском отделе полиции.

Всего за прошлый уикенд патрульные полицейские проработали 1753 вызова и составили 764 постановления за нарушение правил дорожного движения.

Марина Кульбачная, нач. отдела связей с общественностью УПП в Харьк.обл.

Також за минулі вихідні було складено 38 адміністративних матеріалів за керування транспортними засобами у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Також 43 ДТП сталося, з яких 6 з постраждалими особами

В дальнейшем материалы по ДТП будут переданы в местные суды.