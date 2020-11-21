Неизвестный мужчина разбил стекло в дверях здания ХОГА (видео)

21 ноября 2020 г. 18:45
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В центре Харькова сегодня, 21 ноября, около 17:30 неизвестный молодой мужчина пришел к зданию Харьковской облгосадминистрации и стал бить стекла в его дверях.

Об этом сообщили очевидцы, опубликовав видео с места событий в соцсетях.

На опубликованных кадрах видно, как злоумышленник бросил в окно входной двери ХОГА неизвестный предмет и разбил его.

По словам очевидцев, свои действия мужчина сопровождал словами, похожими на “Аллах Акбар”.

Как сообщается, злоумышленника задержали правоохранители.

Подробности инцидента уточняются у полиции.

 

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