Халатное отношение к электроприборам привело харьковчанина к смерти

21 января в 15:22 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в частном доме в поселке Новая Водолага на ул. Лысенко, 2. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области.

На момент прибытия пожарно-спасательного подразделения ГСЧС выяснилось, что в жилой комнате горели кровать, стол и домашние вещи на площади около 20 кв.м.

На пороге дома находилось тело погибшего мужчины, на котором горела одежда.

По предварительным данным он включил электрическую плитку и каким-то неосторожным действием вызвал возгорание своей одежды и постельного белья.

В 18:00 спасатели локализовали пожар и в 18:50 ликвидировали его.