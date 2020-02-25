Непогода на Харьковщине: сильный ветер валил деревья и обесточил больше 100 населенных пунктов области

Циклон зашел в Харьковскую область в ночь на 25 февраля. В городе ветер повалил 13 деревьев. Больше всего - в Слободском и Индустриальном районах. По информации департамента коммунального хозяйства, на данный момент большую часть деревьев уже распылили и вывезли, сломанные ветви уберут в ближайшее время. Харьковчане говорят, слышали как за окном завывал ветер, однако подчеркивают - большой беды в городе непогода не натворила.

Нина, жительница Индустриального района Харькова:

По телевизору слышу то там, то там. Сильные ветры и деревья показывают и деревья падали. А у нас я вот не видела. Был ветер, но днем я выходила, не очень такой уже ураганный, понимаете?

А вот в области стихия разгулялась не на шутку. Обесточила более 100 населенных пунктов за пределами Харькова. В частности, в Богодуховском, Змиевском, Волчанском, Харьковском и Балаклейском районах. А также - в Лозовском и Зачепиловском. Энергетики говорят, ветер достигал 20 метров в секунду. Главная причина большого количества отключений - повреждение линий электропередач упавшими деревьями.

Александр Кишинский, зам. техн. дир. АО "Харьковоблэнерго":

Мережі мають нейтраль, що при обриві кріплення, дана лінія не відключається, тому при такому падінні розтікання струму становить близько 8 метрів, це дуже опасно для населення.

Чтобы избежать трагических последствий непогоды и обеспечить беспрепятственное электроснабжение, энергетики расчищают охранные зонылиний электропередач от опасных аварийных деревьев. График заранее согласовывают с местными властями.

Александр Кишинский, зам. техн. дир. АО "Харьковоблэнерго":

В разі невидалення аварійних дерев або дерев, які находяться в охоронній зоні, вони несуть небезпеку в разі падіння і обриву дротів. Тому Харківобленерго почали таку роботу в Ізюмському районі, по видаленню дерев, які несуть загрозу в черті міста Ізюма, проводяться роботи у Вованському районі, в Харківському районі.

Для ликвидации последствий урагана "Харьковоблэнерго" задействовали 110 аварийных бригад и больше сотни единиц специальной техники. По состоянию на 17.00 25 февраля все повреждения были ликвидированы.

Между тем, в Службе автомобильных дорог отметили, что работниками дорожных предприятий постоянно проводится мониторинг состояния проезда - как патрульным обследованием, так и с помощью камер наблюдения.

В свою очередь, синоптики обещают улучшение погодных условий уже в среду. В Харьковской области температура днем ​​поднимется до 7-9 градусов со знаком плюс. Хотя метеорологи не исключают штормовой ветер во второй половине дня.