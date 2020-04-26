Пять человек, в том числе маленькие дети, пострадали в аварии на Алексеевке

Сегодня в 10:40 на улице Ахсарова, 18 столкнулись автомобили Chery Amulet и Lexus IS 250, который от удара вылетел на обочину.

Об аварии сообщают в соцсетях. На месте работали медики и патрульные.

Госпитализация потребовалась нескольким участникам ДТП. По предварительным данным, в числе пострадавших есть дети.

Как уточнили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, Lexus выехал на полосу встречного движения, врезался в Chery (водителю 34 года) и выехал на обочину. От удара у автомобиля Chery оторвалось зеркало и попало в лобовое стекло двигавшегося в попутном направлении автомобиля Toyota.

Травмы в ДТП получили пять пассажиров Chery: трое взрослых и двое детей. В больницу были доставлены 56-летний мужчина и 33-х и 61-летняя женщины, а также четырех- и двухлетняя девочки.

Информация зарегистрирована в Шевченковском ОП. Обстоятельства устанавливаются.