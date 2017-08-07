Несколько суток без света и связи, а иногда и без воды из-за воров. На Харьковщине участились кражи электрооборудования

Отсутствие света и воды, говорят в селе Яблоневое, люди заметили рано утром. Трансформаторная подстанция, которая находится недалеко от жилых домов, оказалась открытой, замки были взломаны. Увидев эту картину, селяне позвонили энергетикам, приехав на место специалисты обнаружили - часть электрооборудования украдена.

Анатолий, житель села Яблоневое:

Тут поселок маленький, холодильники - без света пропаде і продукція, і води не було, ми ж із скважини пользуємся. Башня ото у нас стоїть.

Роман Жданов, нач. Красноградского РЭС:

Были украдены автоматы, был украден трансформатор и ошиновка по 10 киловольт и по 0,4 киловольта, в связи с чем осталось без напряжения село Яблуневе Красноградского района. Также от этой подстанции запитана водонапорная башня, естесственно люди остались не только без света, но и без воды.

Не только без света и воды, но и без связи остались жители сразу двух населенных пунктов Красноградского района, говорят энергетики. По данным "Харьковоблэнерго", с начала 2017-го года по всей области участились случаи воровства электрооборудования. Охотники за цветными металлами крадут части опор линий электропередач, а также составляющие трансформаторов. Особым спросом у воров, отмечают в "облэнерго", пользуется трансформаторное масло. Им часто разбавляют дизельное топливо и затем незаконно продают по более низким ценам, чем на официальных АЗС. Однако использование этого масла через некоторое время может привести к поломке двигателя, подчеркивают энергетики.

Александр Кишинский, гл. инженер распределительных сетей:

Компания в данный момент закупает присадки трансформаторного масла. которое никоим образом не влияет на диэлектрические способности, ни на охлаждающие способности. Но для двигателей внутреннего сгорания они очень вредные, потому что при большой температуре образовывает кокс. Соответственно, выводит из строя двигатели внутреннего сгорания, дизельные.

С начала 2017-го года энергетки и зафиксировали 22 кражи трансформаторного масла в разных районах области. Среди них - Изюмский, Барвенковский, Харьковский и Балаклейский. За это время похитители успели присвоить 5 с лишним тонн масла.