Нетрезвый водитель легковушки протаранил автовышку

05 мая 2018 г. 10:34
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Сегодня ночью около 00-30 на проспекте Льва Ландау-76/2 автомобиль ВАЗ 2109 врезался в автовышку. 

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, водитель "девятки" не выдержал дистанцию, в результате чего и произошло столкновение с автомобилем ЗИЛ, задействованным для работ по смене рекламных щитов. 

Медпомощь водителю ВАЗа не потребовалась. Во время оформления ДТП полицейские заметили у мужчины признаки алкогольного опьянения. От прохождения теста на алкоголь мужчина отказался. 

На водителя ВАЗа патрульные составили протоколы по ст.124 и ст. 130 КУоАП. 

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