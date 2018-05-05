Нетрезвый водитель легковушки протаранил автовышку

Сегодня ночью около 00-30 на проспекте Льва Ландау-76/2 автомобиль ВАЗ 2109 врезался в автовышку.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, водитель "девятки" не выдержал дистанцию, в результате чего и произошло столкновение с автомобилем ЗИЛ, задействованным для работ по смене рекламных щитов.

Медпомощь водителю ВАЗа не потребовалась. Во время оформления ДТП полицейские заметили у мужчины признаки алкогольного опьянения. От прохождения теста на алкоголь мужчина отказался.

На водителя ВАЗа патрульные составили протоколы по ст.124 и ст. 130 КУоАП.