Нетрезвый водитель микроавтобуса врезался в троллейбус - авария на Рогани

Cегодня около 13-00 на улице Станционной-6 столкнулись автомобиль Fiat Ducato и троллейбус 27 маршрута.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, водитель микроавтобуса превысил скорость, не выдержал дистанцию и врезался в двигавшийся впереди троллейбус. После чего водитель фургона попытался скрыться с места ДТП, но был задержан патрульными. Пострадавших нет.

У водителя патрульные обнаружили признаки алкогольного опьянения. Результат теста - 0, 51 промилле. На мужчину были составлены протоколы по ст. 124 и ст. 130 КУоАП.