Нетрезвый водитель микроавтобуса врезался в троллейбус - авария на Рогани

17 сентября 2017 г. 17:36
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Cегодня около 13-00 на улице Станционной-6 столкнулись автомобиль Fiat Ducato и троллейбус 27 маршрута. 

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, водитель микроавтобуса превысил скорость, не выдержал дистанцию и врезался в двигавшийся впереди троллейбус. После чего водитель фургона попытался скрыться с места ДТП, но был задержан патрульными. Пострадавших нет. 

У водителя патрульные обнаружили признаки алкогольного опьянения. Результат теста - 0, 51 промилле. На мужчину были составлены протоколы по ст. 124 и ст. 130 КУоАП.  

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