Нетрезвый водитель врезался в машины на парковке в центре Харькова

Накануне в 21-30 на Павловской площади-8 автомобиль Renault Megane врезался в припаркованные Land Rover и Volkswagen Passat.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, у водителя Renault патрульные выявили признаки алкогольного опьянения – от прохождения теста мужчина отказался.

Пострадавших нет.

На нарушителя составлены протоколы по ст.124, ст.130 КУоАП и постановление по ч.2 ст126 КУоАП (управление транспортным средством без документов).

В соцсетях опубликовано видео с места происшествия. Внимание! 18+! На видео присутствует ненормативная лексика!