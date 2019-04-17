Нетрезвый водитель врезался в машины на парковке в центре Харькова

17 апреля 2019 г. 13:22
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Накануне в 21-30 на Павловской площади-8 автомобиль Renault Megane врезался в припаркованные Land Rover и Volkswagen Passat. 

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, у водителя Renault патрульные выявили признаки алкогольного опьянения – от прохождения теста мужчина отказался. 

Пострадавших нет.

На нарушителя составлены протоколы по ст.124, ст.130 КУоАП и постановление по ч.2 ст126 КУоАП (управление транспортным средством без документов).  

В соцсетях опубликовано видео с места происшествия. Внимание! 18+! На видео присутствует ненормативная лексика!

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