Ночное ЧП в Змиевском районе: подорван банкомат

10 мая 2019 г. 9:52
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Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, инцидент случился около 2:00 в поселке Слобожанское Змиевского района.

 По адресу работали сотрудники следственно-оперативной группы районной полиции и специалисты взрывотехнического управления.

Так, установлено, что внутри банкомата произошел взрыв самодельного взрывного устройства, объединенного с взрывателем типа УЗРГМ. Устройство было приведено в действие дистанционно с использованием велосипедного троса. Сам банкомат находился у входа в здание бывшей пожарной части.

Вещественные доказательства изъяты. 

Информация внесена в ЕРДР с предварительной квалификацией по ч. 4 ст. 185 (кража) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Пострадавших нет. Сумма ущерба, нанесенного банку, устанавливается. Правоохранители устанавливают личности злоумышленников. 

Видео: 

На Харківщині невідомі підірвали банкомат

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