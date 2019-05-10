Ночное ЧП в Змиевском районе: подорван банкомат

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, инцидент случился около 2:00 в поселке Слобожанское Змиевского района.

По адресу работали сотрудники следственно-оперативной группы районной полиции и специалисты взрывотехнического управления.

Так, установлено, что внутри банкомата произошел взрыв самодельного взрывного устройства, объединенного с взрывателем типа УЗРГМ. Устройство было приведено в действие дистанционно с использованием велосипедного троса. Сам банкомат находился у входа в здание бывшей пожарной части.

Вещественные доказательства изъяты.

Информация внесена в ЕРДР с предварительной квалификацией по ч. 4 ст. 185 (кража) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Пострадавших нет. Сумма ущерба, нанесенного банку, устанавливается. Правоохранители устанавливают личности злоумышленников.