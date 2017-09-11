Ночное ДТП на Салтовке. Скорая помощь ударила Daewoo Nexia. Пострадало шесть человек

Авария произошла здесь, на перекрестке проспекта Юбилейного и улицы Гвардейцев Широнинцев. Как сообщили правоохранители, автомобиль скорой помощи не уступил дорогу и ударил Daewoo Nexia, которая ехала на зеленый сигнал светофора. В итоге, пострадало шесть человек. Спецтранспорт двигался без включенных проблесковых маячков и звукового сигнала, отмечает старший следователь отдела расследования преступлений в сфере транспорта Сергей Мокрошицкий.

Сергей Мокрошицкий, ст. следователь отд. расследования преступлений в сфере транспорта

Швидка медична допомога, яка, за попередніми даними не рухалась на виклик, а рухалась без проблескових маячків та звичайним рухом. Даний водій, даного автомобіля не надав перевагу в русі автомобілю Деo, який рухався по зустрічній смугі йому на зустріч.

На сегодня все пострадавшие госпитализированы и находятся в больнице. Сергей живет неподалеку от места ДТП. Говорит, перекресток полностью регулируется и столкновения транспорта здесь бывают очень редко.

Сергей, местный житель

На этом перекрестке бывают редко аварии. Я даже не знаю, когда в последний раз тут и было. Перекресток тут, довольно таки, оживленный, с одной стороны. Но, с другой стороны, светофоры работают исправно, поэтому без проблем. Всё нормально.

Экспертами устанавливаются все детали и причины случившегося.