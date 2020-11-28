Ночной пожар на Барабашово: сгорело 25 торговых павильонов

28 ноября в 2:39 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на территории ТЦ «Барабашово». Как сообщили в ГУ ГСЧС Харьковской области, там горели торговые павильоны на площадке со стороны улицы Проспектной.

Возгорание обнаружила охрана объекта. На тот момент огонь успел охватить около 2 десятков павильонов. Ночью они были закрыты, людей там не было. Охранники немедленно позвонили на номер "101" и в добровольное противопожарное формирование торгового центра. Прибывшие к месту пожара добровольцы подали на тушение первый пожарный ствол.

Уже через 10 минут на место прибыли 4 отделения пожарно-спасательной службы ГСЧС на автоцистернах. На тот момент огонь бушевал уже на площади 1000 кв.м.

Спасатели развернули рукавные линии и подали в очаг пожара 12 пожарных стволов. Также была организована защита соседних павильонов. Из-за сильного задымления спасателям пришлось работать в аппаратах на сжатом воздухе для защиты органов дыхания.

Благодаря оперативным действиям пожарных удалось минимизировать убытки от пожара. От огня спасено около 85 павильонов, находящихся на площадке. Однако огонь успел уничтожить 25.

Локализация пожара произошла в 4:17. Сейчас на месте происшествия продолжают работать силы ГСЧС.

Пострадавших нет. Причина возникновения пожара выясняется.