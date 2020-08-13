Ночной пожар в кафе на Салтовке: подробности с места происшествия

Олег в кафе работает официантом. Говорит, утром, как обычно приехал на работу и увидел на летней террасе заведения следы от огня. Изуродованный тент, стулья и загородка, которая отделяла посетителей.

Олег уверен: вероятнее всего, это был поджог. Хотя зачем и кто это сделал, понять он не может, ведь кафе расположено не вплотную к домам, музыка в их заведении играет тихо, поэтому не мешает окружающим . Также уверяет, что все посетители, которые приходят в кафе, ведут себя спокойно - ни жалоб, ни скандалов, связанных с их заведением, не было. Но он допускает, что все же в поджоге может быть виноват кто-то из соседей, ведь кафе имеет сигнализацию, датчики которой реагируют на движение.

Олег, официант

Возможно, это соседи, вот в этом районе. Потому что многие люди, знаете, в этом районе, ходят где-нибудь здесь в туалет. И срабатывает сигнализация. И многих это раздражает, что начинает работать сигнализация, всех будит, возможно.

Жители соседних домов, говорят, сами в шоке. Район у них спокойный и тихий, и кто это мог сделать, даже не представляют. К тому же подтверждают, что действительно не замечали, чтобы в кафе громко играла музыка и срабатывала сигнализация.

Инна

Именно в кафе - нет. В основном вот тут, от пивнушек. А от кафе ничего не было.

Валерий

Первый инцидент, раньше тут никогда такого не было, чтобы что-то горело. Всегда все было спокойно.

После сообщения на номер «101» о пожаре в заведении на вызов были отправлены два отделения пожарно-спасательной службы, говорит начальник сектора по связям со СМИ Главного управления Службы чрезвычайных ситуаций Евгений Василенко. Прибыв на место, спасатели увидели, что горит деревянный забор, скамейка и частично полиэтиленовый тент. Площадь пожара была небольшой, около 3 квадратных метров, поэтому ликвидировать огонь удалось за 15 минут. Во время пожара никто не пострадал, ведь на тот момент заведение не работало.

Евгений Василенко, нач. сектора по связям со СМИ ГУ ГСЧС Харьк. обл.

О пів на третю ночі до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу, що сталася на території кафе. Попередня причина виникнення пожежі - це занесення відкритого джерела вогню, тобто підпал.

На данный момент выясняются все обстоятельства происшествия, ведь камеры наблюдения кафе зафиксировали момент поджога, поэтому к поискам злоумышленника подключились и правоохранительные органы.