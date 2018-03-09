Ночью из-за ЧП из ночного клуба эвакуировали 1500 человек

В 3 часа утра 9 марта спасателям поступило сообщение от неизвестного о минировании ночного клуба «Галактика» в Харькове.

Об этом сообщается в сводке ХОГА за минувшие сутки.

Правоохранители эвакуировали из помещения отдыхающих посетителей и обслуживающий персонал.

Также правоохранители осмотрели помещение на наличие взрывоопасных предметов.

Полиция эвакуировала 1500 отдыхающих посетителей и работников ночного клуба, сообщили в отделе коммуикации ГУНП в Харьковской области.

Общая площадь проверки на наличие взрывоопасных веществ составила 1700м.кв.

Взрывоопасных предметов правоохранители не обнаружили.

Открыто уголовное производство по статье 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) УК Украины.

Правоохранители устанавливают личность лже-минера.