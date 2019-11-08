Ночью на балкон квартиры харьковчан бросили бутылку с "коктейлем Молотова", пострадал мужчина

08 ноября 2019 г. 11:55
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В Слободском районе Харькова ночью неизвестные бросили на балкон квартиры бутылку с зажигательной жидкостью.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 8 ноября около 4:13 в полицию поступила информация о том, что неизвестные бросили в окно балкона квартиры заявительницы бутылку с зажигательной смесью, в результате чего произошло возгорание. 

Хозяева дома самостоятельно потушили пожар, однако в результате происшествия 42-летний хозяин квартиры получил ожоги кожи разной степени. Состояние его здоровья медики оценивают как удовлетворительное.

Прибывшие на место правоохранители установили, что сын пострадавших задолжал немалую сумму денег и в последнее время получал угрозы.

С места происшествия изъяты вещественные доказательства.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

 

 

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