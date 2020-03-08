Обрушение карантинного отеля в Китае: известно о шести погибших

08 марта 2020 г. 11:15
Источник: УНИАН
54 просмотра

По меньшей мере шесть человек погибли и еще 28 остаются в ловушке под обломками отеля в китайском городе Цюаньчжоу.

Напомним, в Китае накануне вечером обрушился отель Xinjia Express Hotel, переоборудованный под карантинный центр для людей, контактировавших с инфицированными коронавирусом SARS-CoV-2.

Как сообщает Reuters, по состоянию на 10:30 по пекинскому времени, чрезвычайные службы спасли 43 человека. 36 из них госпитализированы.

Предполагалось, что в момент обрушения в здании могли находиться более 70 человек.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          StarАльянс. Курсы и переводы.                          Книга Доктора Шпаченко                          Астролог. т. +38 066-625-95-84                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.