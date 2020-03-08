Обрушение карантинного отеля в Китае: известно о шести погибших

По меньшей мере шесть человек погибли и еще 28 остаются в ловушке под обломками отеля в китайском городе Цюаньчжоу.

Напомним, в Китае накануне вечером обрушился отель Xinjia Express Hotel, переоборудованный под карантинный центр для людей, контактировавших с инфицированными коронавирусом SARS-CoV-2.

Как сообщает Reuters, по состоянию на 10:30 по пекинскому времени, чрезвычайные службы спасли 43 человека. 36 из них госпитализированы.

Предполагалось, что в момент обрушения в здании могли находиться более 70 человек.