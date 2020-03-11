Обстрел Марьинки: школьников эвакуировали в бомбоубежище

11 марта 2020 г. 11:10
Источник: РБК-Украина
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Пророссийские боевики на Донбассе обстреляли жилые кварталы населенного пункта Марьинка, учеников местной школы пришлось эвакуировать в бомбоубежище. Об этом сообщают на странице операции Объединенных сил в Facebook.

По данным штаба, боевики обстреляли из стрелкового оружия и автоматических гранатометов жилые кварталы на окраинах Марьинки. Под обстрел попала местная общеобразовательная школа № 2, в которой на тот момент находились дети.

"Персонал учебного заведения оперативно эвакуировал юных жителей Донбасса в бомбоубежище этой же школы. По завершении обстрела сотрудники Национальной полиции вывезли учеников и персонал школы из опасного района и развезли по домам", - рассказали в ООС.

Отмечается, что в результате вражеского обстрела никто среди учащихся и персонала школы, а также гражданских жителей Марьинки не пострадал.

 

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