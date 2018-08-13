Очередное "пьяное" ДТП - норма алкоголя превышена в 12 раз

Сегодня днем около 12-00 на улице Бучмы водитель автомобиля Opel Vectra допустил столкновение с двумя авто - Peugeot та Peugeot 308. После этого Opel протаранил забор и врезался в дерево.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, медпомощь никому из участников аварии не требовалась. Во время оформления ДТП патрульные заметили у водителя Opel признаки алкогольного опьянения. Результат теста на драгере - 2.51 промилле алкоголя в крови, что превышает допустимую норму в 12 раз.

На нарушителя были составлены протоколы по ст. 124 и ст.130 КУоАП. Автомобиль был эвакуирован на штрафплощадку.