Очередное "пьяное" ДТП - норма алкоголя превышена в 12 раз

13 августа 2018 г. 16:54
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Сегодня днем около 12-00 на улице Бучмы водитель автомобиля Opel Vectra допустил столкновение с двумя авто - Peugeot та Peugeot 308. После этого Opel протаранил забор и врезался в дерево. 

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, медпомощь никому из участников аварии не требовалась. Во время оформления ДТП патрульные заметили у водителя Opel признаки алкогольного опьянения. Результат теста на драгере - 2.51 промилле алкоголя в крови, что превышает допустимую норму в 12 раз. 

На нарушителя были составлены протоколы по ст. 124 и ст.130 КУоАП. Автомобиль был эвакуирован на штрафплощадку. 

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