Очередной антирекорд смертности и увеличение мощности коечного фонда. Корпус харьковской больницы оборудуют для приема пациентов с коронавирусом

На Харьковщине увеличилось количество летальных случаев СOVID-19. За прошедшие сутки в регионе зафиксировали повторение антирекорда по количеству смертей - болезнь не смогли преодолеть семь человек. Все умершие - пенсионного возраста с сопутствующими заболеваниями. Это сахарный диабет, гипертоническая болезнь и ожирение.

Тревожной продолжает оставаться и суточная статистика. Коронавирус за сутки подтвердили в 372 жителей Харьковщины, почти триста больных - это жители города Харькова.

В городском совете растущую динамику инфицирования связывают с завершением сезона отпусков, возобновлением занятий в учебных заведениях и приездом студентов.

Светлана Горбунова-Рубан, заместитель городского головы по вопросам здравоохранения

Потому что, когда мы собираем анамнез, мы узнаем что огромное количество людей, которые дают положительного результат, они отпуск свой провели в Турции и Одессе. Они нам дали больше всего

Вместе с этим, Харьковский лабцентр пока обрабатывает анализы на коронавирус с задержкой в ​​трое суток. Очередь образовалась из-за отсутствия расходных материалов. По словам главного санитарного врача региона, на складах Украины не было технических материалов для автоматического выделения РНК. Поэтому анализы делали вручную, что замедлило процесс.

Любовь Махота, директор ГУ "Харк.обл.лабораторний центр МЗ Украины"

Ми працювали вручну. Менше могли обробляти. Наприклад, 14-го числа ми провели тільки 581 тест, а 18-го, коли в нас з'явилися набори 1549. Наразі ситуація врегульована, розхідні матеріали в наявності, відпрацьовуємо 18-19 число зараз

Исчезнуть очередь имеет 3-4 дня, говорит Махота. По ее словам, Лабцентр в Харькове сейчас работает сверхурочно. Ежедневно получает около полутора тысяч новых образцов. В это время, руководство области рассматривает возможности расширения коечного фонда для больных коронавирусом. Об этом сообщил глава Харьковской области Алексей Кучер во время визита в областную клиническую больницу.

Офтальмологический корпус этого медучреждения планируют оборудовать для приема больных COVID-19. До этого здесь нужно завершить ремонт. По словам Кучера, необходимо сразу закладывать возможность проведения кислорода в этот корпус и решить кадровый вопрос.

Алексей Кучер, глава ХОГА

І щодо кисню, давайте одразу будемо закладати можливість проведення і проводити. Тим паче, що зараз є спрощена процедура, будемо сподіватися, що і тут буде спрощена процедура. Якщо навіть технічно ми будемо готові, а будуть відсутні лікарі, то це - і молодший, і середній медперсонал. - Це теж наша біль, але будемо займатися

В ОГА говорят, вопрос о выделении средств на дальнейшие работы могут рассмотреть на ближайшей сессии облсовета. При наличии финансирования подготовить один этаж лечебного учреждения для приема больных возможно будет примерно через месяц.