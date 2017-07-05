Один погибший, один пострадавший - на Гагарина нетрезвый водитель врезался в столб

Авария произошла накануне около 23-00 - на проспекте Гагарина-115а водитель автомобиля ВАЗ 2101 не справился с управлением, наехал на бордюр, после чего врезался в электроопору.

Как сообщили в УПД ГУНП, машина двигалась от улицы Чугуевской в направлении Державинской. В результате аварии пострадали 43-летний водитель ВАЗа и его пассажир, личность его устанавливается. Мужчина, управлявший автомобилем, был доставлен в отделение политравмы, а его пассажир от полученных травм скончался по дороге в больницу.

По данным, которые правоохранители получили от медиков, водитель ВАЗа находился в состоянии алкогольного опьянения.