Один погибший, один пострадавший - на Гагарина нетрезвый водитель врезался в столб

05 июля 2017 г. 11:41
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Авария произошла накануне около 23-00 - на проспекте Гагарина-115а водитель автомобиля ВАЗ 2101 не справился с управлением, наехал на бордюр, после чего врезался в электроопору.

Как сообщили в УПД ГУНП, машина двигалась от улицы Чугуевской в направлении Державинской. В результате аварии пострадали 43-летний водитель ВАЗа и его пассажир, личность его устанавливается. Мужчина, управлявший автомобилем, был доставлен в отделение политравмы, а его пассажир от полученных травм скончался по дороге в больницу.

По данным, которые правоохранители получили от медиков, водитель ВАЗа находился в состоянии алкогольного опьянения.

 

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