Одним деревом тройной ущерб. ЧП во дворе жилого дома по проспекту Героев Сталинграда

Евгений купил новенький Ford Focus совсем недавно. Говорит, не успел еще договорится о стоянке, поэтому припарковал машину тут, прямо во своем дворе, на проспекте Сталинграда. Но не успел он нарадоваться покупке, как случилась беда.

Евгений, владелец автомобиля Ford Focus

Я купил машину две недели назад, подумывал о парковке. Очень печально, что все так произошло. И кто за все это будет отвечать?

Упавшее дерево зацепило еще два автомобиля - SsangYong Kyron и ВАЗ-21. Ремонт на троих, подсчитали водители, обойдется им не менее чем 70 тысяч гривен.

Артем Шийка, владелец SsangYong Kyron

Поставил машину, зашел домой. Такой громкий треск, что я подумал, что выгружают доски, выглянул в окно, потому что звук был очень громкий.

Местные жители уверяют, они давно предупреждали коммунальников, в частности обращались в местное отделение "Жилкомсервиса", с просьбой спилить нависшие деревья или сделать сточный колодец, чтобы как-то осушить территорию. Дело в том, что двор и деревья, которые растут в этом месте, находятся в низине. Хорошего водостока тут нет, вода постоянно подтапливает корни, местные жители даже прозвали этот участок "болотом".

Евгений, владелец автомобиля Ford Focus

Очень важно отметить, что здесь всегда подтапливается. Уголок, где стоят машины, постоянно в луже. Также мы сейчас стоим на месте, где постоянно ходят люди. Если бы здесь не стояли машины, то могло быбыть печальнее, ветка упала бы на кого-то. До этого конкретно мы, наша семья, обращались в ЖЭК по поводу того, что здесь всегда вода стоит.

Но, несмотря на все обращения жителей, коммунальщики своевременно на ситуацию не отреагировали. Почему - в местном отделении "Жилкомсервиса" комментировать отказались. При этом они очень оперативно нашли бригаду рабочих, которая распилила упавшее дерево. Правда, факта падения успели зафиксировать полицейские, которые вызвали на место владельцы пострадавших машин. После чего автолюбители намерены через суд добиться компенсации.