Огненная стихия на Харьковщине. Спасатели более суток тушили лесной пожар

Пожар на территории лесного массива в Красноградском районе начался днем 22 сентября. Лес вспламенился практически мгновенно, и уже за несколько часов из-за сильного ветра пламя охватило более 70 гектаров. Спасателям пришлось эвакуировать восемь жителей села Мартыновка, которое располагается практические на опушке леса.

Анатолий Торяник, заместитель начальника ГУ ГСЧС в Хар. обл.

Майже 80% всієї пожежі була верхова пожежа. Швидкість розповсюдження такої пожежі висока, дуже висока, задимленість висока.

Лесной пожар тушили больше суток. В укрощении огня участвовали более двух сотен бойцов ГСЧС, а также курсантов и офицеров университета гражданской защиты. Кроме того, к ликвидации верхового пожара пришлось привлечь даже авиацию.

Анатолий Торяник, заместитель начальника ГУ ГСЧС в Хар. обл.

Не скрізь могли достати наші пожежні, щоб загасити пожежу, тому авіація тут здійснила нам дуже велику допомогу саме в гасінні верхових пожеж.

Основные очаги локализировали только под утро следующего дня, хвойная подстилка тлела еще до вечера. В семь вечера пожар окончательно ликвидировали. Однако пожарная опасность в области сохраняется и сегодня.

