Огонь уничтожил припаркованные машины, а в окнах квартир вылетели стекла: подробности пожара на Академика Проскуры

Вот, там мое окно. Вот, видите черное. Я имею ввиду, огонь аж куда добирался

Сегодня ночью Анна Михайловна проснулась от громкого треска. Пенсионерка живет в доме по улице Академика Проскуры. Следы от пламени закоптили окна ее квартиры.

Анна, пенсионерка

Испугалась, начало трещать. До этого я треска не ​​слышала, начало трещать. У меня на подоконнике движется сток, я решила, что это ветер. Встала посмотрела - все завешено дымом

Вот так, прямо на глазах жильцов дома, за считанные минуты, огонь уничтожает сразу четыре припаркованных автомобиля. Больше всего досталось микроавтобуса Opel Vivaro и Skoda Fabia. Пламя превратило их в груду металлолома. Частично от огня досталось припаркованным рядом Volkswagen и Lada.

Артем рассказывает, сначала горела машина машина его отца - микроавтобус, а уже с него огонь перекинулся на легковушки. Мужчина не исключает, что это мог быть поджог. Говорит, машину, как и другие соседи всегда ставили рядом с домом.

Артем, сын владельца авто

Начинала гореть, услышали этот хлопок. Видно, стекло разбили и сигнализация, и пошел пожар. Сразу видно они что-то разлили и подожгли. Без двадцати четыре мне соседи постучали и говорят - машина ваша горит. Я увидел, как уже кабина полностью полыхает, полный просто ... Я с балкона смотрел

Люди говорят: пламя было такой силы, что добралось до 5-го этажа. А в квартирах на первом и втором - на окнах полопалось стекло и даже обуглились деревянные рамы.

Алексей, житель дома по улице Академика Проскуры

Я проснулся от света в моем окне, в 4 утра в начале пятого. Окно лопнуло, лопнула наружная часть стекла, внутренняя часть целая, слава Богу. Она не выгорела полностью, как у моей соседки

Сообщение о пожаре около 9-ти этажного жилого дома к пожарным поступило около четырех часов ночи.

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Харьковской области

К місцю події було направлено 2 автоцистерни. По приїзду було встановлено, що площа, загальна площа пожежі складає біля 20 квадратних метрів. Попередня причина, яку ми надали - це занос відкритого джерела вогню невідомою людиною

На месте пожара работала оперативная группа работников ГУ ГСЧС, следственно-оперативная группа и руководители Киевского отдела полиции. Правоохранители установили, что возгорание действительно началось с микроавтобуса, который принадлежит 55-летнему мужчине.

Также следователи внесли информацию в ЕРДР по части первой статьи 270 УК Украины. Это- "нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности"

Причины возгорания и сумма ущерба устанавливается.