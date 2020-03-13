Огонь уничтожил припаркованные машины, а в окнах квартир вылетели стекла: подробности пожара на Академика Проскуры

Вот, там мое окно. Вот, видите черное. Я имею ввиду, огонь аж куда добирался
Сегодня ночью Анна Михайловна проснулась от громкого треска. Пенсионерка живет в доме по улице Академика Проскуры. Следы от пламени закоптили окна ее квартиры.
Анна, пенсионерка
Испугалась, начало трещать. До этого я треска не слышала, начало трещать. У меня на подоконнике движется сток, я решила, что это ветер. Встала посмотрела - все завешено дымом
Вот так, прямо на глазах жильцов дома, за считанные минуты, огонь уничтожает сразу четыре припаркованных автомобиля. Больше всего досталось микроавтобуса Opel Vivaro и Skoda Fabia. Пламя превратило их в груду металлолома. Частично от огня досталось припаркованным рядом Volkswagen и Lada.
Артем рассказывает, сначала горела машина машина его отца - микроавтобус, а уже с него огонь перекинулся на легковушки. Мужчина не исключает, что это мог быть поджог. Говорит, машину, как и другие соседи всегда ставили рядом с домом.
Артем, сын владельца авто
Начинала гореть, услышали этот хлопок. Видно, стекло разбили и сигнализация, и пошел пожар. Сразу видно они что-то разлили и подожгли. Без двадцати четыре мне соседи постучали и говорят - машина ваша горит. Я увидел, как уже кабина полностью полыхает, полный просто ... Я с балкона смотрел
Люди говорят: пламя было такой силы, что добралось до 5-го этажа. А в квартирах на первом и втором - на окнах полопалось стекло и даже обуглились деревянные рамы.
Алексей, житель дома по улице Академика Проскуры
Я проснулся от света в моем окне, в 4 утра в начале пятого. Окно лопнуло, лопнула наружная часть стекла, внутренняя часть целая, слава Богу. Она не выгорела полностью, как у моей соседки
Сообщение о пожаре около 9-ти этажного жилого дома к пожарным поступило около четырех часов ночи.
Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Харьковской области
К місцю події було направлено 2 автоцистерни. По приїзду було встановлено, що площа, загальна площа пожежі складає біля 20 квадратних метрів. Попередня причина, яку ми надали - це занос відкритого джерела вогню невідомою людиною
На месте пожара работала оперативная группа работников ГУ ГСЧС, следственно-оперативная группа и руководители Киевского отдела полиции. Правоохранители установили, что возгорание действительно началось с микроавтобуса, который принадлежит 55-летнему мужчине.
Также следователи внесли информацию в ЕРДР по части первой статьи 270 УК Украины. Это- "нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности"
Причины возгорания и сумма ущерба устанавливается.