Ограбление банка в Грузии: всех заложников освободили, грабитель скрылся с деньгами

В Грузии вооруженный мужчина, который накануне захватил 19 заложников в отделении банка, среди которых были сотрудники и клиенты "Банка Грузии", освободил всех захваченных и скрылся с деньгами, сообщает Министерство внутренних дел Грузии.

Перед этим мужчина требовал 500 000 долларов наличными, а также чтобы правоохранители покинули центр города и дали ему возможность беспрепятственно уйти.

В результате длительных и сложных переговоров с полицией злоумышленник освободил заложников из филиала "Банка Грузии" в городе Зугдиди и покинул здание банка на полицейской машине.

По данным МВД, освобождены все заложники. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

"Как известно, было совершено вооруженное нападение на отделение одного из банков, расположенного на проспекте Звиад Гамсахурдия в Зугдиди, во время которого преступник взял в заложники 43 человека. Усилиями полиции в результате сложных и длительных переговоров большинство из них постепенно были освобождены в течение дня. Их заменил директор департамента полиции Автандил Галдава", - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители продолжают усиленные оперативно-розыскные и розыскные мероприятия с целью ареста виновного.

По информации грузинских СМИ, злоумышленник получил от правоохранительных органов определенную сумму, после чего освободил всех заложников.

Также было опубликовано видео, на кадрах которого видно, как вооруженный автоматом человек в военной форме и в Балаклаве, вероятно с гранатой в руке, выходит из здания банка, прикрываясь тремя заложниками в наручниках.