Opel врезался в стелу АЗС: водитель скрылся. Ночное ДТП на Тракторостроителей

Сегодня ночью около 01:00 на проспекте Тракторостроителей в районе улицы Ясеневой, 2/1 автомобиль Opel врезался в стелу АЗС.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, водитель авто не справился с управлением, допустил наезд на бордюр, после чего врезался в опору информационного щита АЗС.

Однако уточнить причины наезда на препятствие патрульным не удалось − водителя на месте ДТП не оказалось.

Автомобиль эвакуировали на штрафплощадку. Собранные материалы переданы в отдел розыска и дознания УПП Харьковской области.