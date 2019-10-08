 

Opel врезался в стелу АЗС: водитель скрылся. Ночное ДТП на Тракторостроителей

08 октября 2019 г. 13:13
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Сегодня ночью около 01:00 на проспекте Тракторостроителей в районе улицы Ясеневой, 2/1 автомобиль Opel врезался в стелу АЗС. 

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, водитель авто не справился с управлением, допустил наезд на бордюр, после чего врезался в опору информационного щита АЗС. 

Однако уточнить причины наезда на препятствие патрульным не удалось − водителя на месте ДТП не оказалось. 

Автомобиль эвакуировали на штрафплощадку. Собранные материалы переданы в отдел розыска и дознания УПП Харьковской области. 

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