Операция по спасению коровы. Как харьковские спасатели рогатую из колодца доставали?

Это кадры целой спасательной операции, которая длилась около часа. Развернулась она в селе Редкодуб Валковского района накануне. Перепуганный владелец коровы позвонил в ГСЧС с просьбой высвободить его скотину из ловушки. Говорил - что бедняшка случайно провалилась в заброшенный технический колодец, а он не может ей помочь.

Евгений Василенко, нач. сектора по связям со СМИ ГУ ГСЧС Харьк. обл.

Це була покинута ферма і там був вигул сільських корів тобто вона там паслась і напевно не помітила цю яму і просто впала. До місця події прибуло відділення пожежних-рятувальників на рятувальному автомобілі на момент прибуття було встановлено, що в ямі глибиною близько двох метрів - знаходиться тварина.

Спустившись в колодец, спасатели надели на испуганное животное мягкие бандажи и веревки. Учитывая значительный вес коровы на подмогу, подъехал владелец рогатой на тракторе и совместными усилиями беднягу вытащили на поверхность. Значительных повреждений корова говорит Евгений Василенко не получила.

Но это далеко не первое подобное спасение большого домашнего скота. Несколькими днями ранее в селе Новый Лиман Шевченковского района из заброшенного колодца в поле доставали коня. Животное тоже отделалось испугом. В общем, говорит Евгений Василенко, каждая такая ситуация по спасению всегда индивидуальна.

Евгений Василенко, нач. сектора по связям со СМИ ГУ ГСЧС Харьк. обл.

Прибувши на місце рятувальники оцінюють обставини в яких опинилася тварина, а це може бути і залучення спецінструментів, а можливо такі випадки коли треба, просто на просто треба, спуститись до ями або піднятись на якусь висоту і допомогти тварині.

Ничем не прикрытые заброшенные колодцы - настоящие ловушки для животных, и даже для людей. Но вот в Валках даже бетонная плита, которая была на кирпичном колодце не помогла маленькой собачке. Щенок провалился в канализационный коллектор и не мог самостоятельно из него выбраться, хозяева тоже не знали, как помочь животному.

Спасатели передвинули плиту и вытащили-таки пушистого.