"От удара развернуло на 180 градусов". На Салтовке BMW X5 врезался в ГАЗель

Мощный удар сегодня ночью перепугал жителей домов по улице Гвардейцев-Широнинцев. Водитель внедорожника BMW X5 не справился с управлением и на скорости влетел в припаркованную на обочине дороги ГАЗель. Ее от удара развернуло на 180 градусов. От звука побитого железа проснулась и Валерия.

Валерия, очевидец

Думали -война началась, мы вскакиваем, всё это видим. Он начинает орать, ну, мужчина начинает орать – «Выходи с машины!» Она говорит: «Я не могу выйти, я ног не чувствую». Он говорит: «Выходи, потому что сейчас взорвется баллон, он дымится»

Валерия рассказывает, что вместе с водителем в BMW находилась женщина -пассажир. Ее от удара просто зажало во внедорожнике, а в истерзанной ГАЗели и в правду стояло газовое оборудование, которое могло взорваться в любой момент.

Валерия, очевидец

Она кричала, да… «Помоги мне, вытащи меня!», он говорит: «Я не могу, ты застряла»… она кричит: «Я ног не чувствую» Мужчина, он кричал… «выходи с машины», она говорит: «Я не могу выйти…» Ну, он пьяный был, мы сразу поняли, что он пьяный. Он, наверное, 150 летел, с такой скоростью, ну, я говорю - война, мы реально подумали, что началась война

Участок дороги, где произошла авария, до самого утра был перекрыт экипажами полиции. Правоохранители говорят, водителем BMW оказался 33-летний харьковчанин.

Алена Соболевская, ст.инсп. отд. связей с общественностью ГУНП в Харьк. обл.

9 вересня близько 3-тьої години ранку до поліції надійшло повідомлення про ДТП по вулиці Гвардійців-Широнинців. 33 річний водій автомобіля BMW перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння допустив зіткнення з припаркованою автівкою ГАЗ

В результате аварии пострадала 24-летняя девушка-пассажир BMW. Ее с переломами и многочисленными ушибами доставили в больницу. Водитель внедорожника за помощью к медикам не обращался.

По данному факту правоохранителями открыто уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Водителю внедорожника грозит ограничение свободы на срок до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.