Падение студента из окна: подробности от полиции

13 июня 2019 г. 17:06
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Сообщение о том, что из окна дома на улице Целиноградской выпал парень, поступило в полицию 12 июня в 7:24.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.

Работники полиции установили, что потерпевший -  18-летний первокурсник одного из харьковских вузов. В тот день он и еще трое студентов находились в комнате общежития, когда его знакомые вышли, парень выпрыгнул из окна комнаты.

После падения с шестого этажа он получил телесные повреждения различной степени тяжести и был доставлен в одну из больниц города. От объяснений по поводу своего поступка студент пока отказывается.

Сведения о событии внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) УК Украины с пометкой «самоубийство».

Информация проверяется, все обстоятельства выясняются

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