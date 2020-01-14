Парень может сесть в тюрьму на 6 лет из-за украденного телефона

14 января 2020 г. 16:15
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В отделе коммуникации ГУ НП в Харьковской области сообщили, что 22-летний парень украл у знакомой телефон и пытался с ним сбежать. 

В Лозовской отдела полиции поступило заявление от 19-летней потерпевшей.

Она сообщила, что малознакомый парень в подъезде дома в пгт Панютино выбил из ее рук мобильный телефон, тотом забрал его и ушел в неизвестном направлении.

В ходе проведения розыскных мероприятий сотрудники полиции разоблачили 22-летнего местного жителя, который обоснованно подозревается в совершении уголовного преступления.

Вещественные доказательства изъяты.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст.186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Следователем решается вопрос о сообщение мужчине о подозрении в совершении преступления.

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