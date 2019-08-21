Пилоты-волонтеры спасли ребенка, выпавшего из окна

Это - кадры спасения ребенка: за штурвалом - пилот Юрий Покусай. Кроме него, в кабине самолета - пострадавшая девочка, ей год и десять месяцев, в сопровождении медика и мамы.

Юрий Покусай, пилот

Зателефонував старший лікар «103» і повідомив , що в місті Сахновщина трапилась біда з маленькою дитиною . Вона впала з висоти, з другого поверху, і необхідно її евакуювати до міста Харкова. Нами було прийняте рішення про аеромедичний польот з метою рятування життя цієї дитини

Все случилось накануне, во вторник, около полудня. В аэропорт на Сахновщине ребенка доставили из местной районной больницы. Волонтеры Гражданского воздушного патруля меньше чем за час домчали девочку в Харьков.

Машине «скорой» на это понадобилось бы чуть ли не втрое больше времени, рассказывает Ирина Гладкова, врач экстренной медицинской помощи. Это она была в самолёте с девочкой.

Ирина Гладкова, врач Центра неотложной экстренной медицинской помощи

Відлік іде на хвилини, а не на години. Чим швидше доставити хворого до станціонару, тим сприятливіше буде прогноз. Особливо у дітей молодшого шкільного віку

Ребенок, говорит врач, полет перенес хорошо. Боялась разве что гула моторов.

Сейчас ребенок в Харьковской больницы скорой и неотложной помощи, в отделении детской нейрохирургии. Состояние девочки стабильно тяжелое. Об этом по телефону рассказал Андрей Соцкий, заместитель главного врача. У девочки черепно-мозговая трава. Зато операция не нужна

Виноваты ли в том, что случилось с младенцем, родители, выясняет полиция

Елена Соболевская, ст. инспектор полиции Харьковщины

Поліцейські встановили, що дівчинка випала з вікна другого поверху . Дівчинка знаходилась вдома з 11-річною сестрою, поки батьки були на роботі . Вікно в кімнаті було відчинене. За даним фактом відкрите кримінальне провадження

За три года существования Цивильного воздушного патруля пилоты - волонтеры спасли тридцать девять жизней. Именно столько людей они доставили из отдаленных районов в харьковские больницы.