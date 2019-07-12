 

Пиротехники обезвредили больше тысячи боеприпасов за сутки

12 июля 2019 г. 12:13

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области, 11 июля пиротехники проводили мероприятия по разминированию и обезвреживанию боеприпасов времен Второй мировой войны. 

Работы проводились в Змиевском районе Харьковской области и в Основянском районе города. В частности, неподалеку от с. Бемпаловка Змиевского района было разминировано 32 артснаряда калибра 37 и 45 мм. А в лесном массиве с. Жихор Основянского района города 22 артснаряда калибра 150, 105 и 20 мм, 11 минометных мин калибра 50 и 81 мм и около 1500 патронов.

Найденные боеприпасы были обезврежены на специальных площадках. Пострадавших нет.

В ведомстве в очередной раз напоминают о необходимости соблюдать правила безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов:не трогать и не перемещать боеприпасы, оградить место находки и позвонить по номеру «101». 

 

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