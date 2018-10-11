Пиротехники подорвали почти сотню боеприпасов времен войны

11 октября 2018 г. 13:40
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Как сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области, 10 октября пиротехни разминировали и обезвредили 72 боеприпаса времен Второй мировой войны.

Опасные находки нашли в Изюмском, Чугуевском и Харьковском районах области, а также Основянском районе Харькова. Из 72 боеприпасов -  60 артснарядов разного калибра, 6 минометных мин калибра 82 мм, 3 противотанковые мины и 3 гранаты РПГ-40.
 
Пиротехнические работы проведены без происшествий, все взрывоопасные предметы ликвидированы в подрывных площадках.
 
Кроме того, пиротехники провели на месте проишествия беседы с местными жителями о том, что делать в случае обнаружения подозрительных предметов.
 
 

 

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