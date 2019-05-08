Пиротехники за сутки подорвали 10 боеприпасов времен войны

08 мая 2019 г. 13:12

7 мая пиротехнические группы  проводили разминирование и обезвреживание боеприпасов времен Второй мировой войны. 

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области, разминирование  проводилось в Харьковском, Купянском, Боровском, Нововодолажском и Валковском районах области, а также в Шевченковском районе Харькова. Всего за сутки пиротехники обезвредили 10 боеприпасов, из которых 7 артснарядов разного калибра, минометную мину 82мм, гранату Ф-1 и  авиабомбу SD-50.

Найденные боеприпасы обезврежены на специальных подрывных площадках. Пострадавших нет.

Спасатели снова напоминает о необходимости соблюдать правила безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов - ни в коем случае не трогать и не перемещать боеприпасы, оградить место находки и звонить по номеру по номеру «101». 

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