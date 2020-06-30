Плакал и просил о помощи: пожарные спасли ребенка из горящей квартиры

Сообщение о пожаре в пятиэтажке по улице Маршала Рыбалко поступило к спасателям около двух часов дня. К месту вызова немедленно прибыло два оперативных отделения с двумя пожарными лестницами.

Евгений Баскаков, командир отделения

По пути исследования нам диспетчер передал информацию, что в квартире находится ребенок. По возможности, ускорить прибытие. По прибытию было открытое пламя на балконе, ребенок стоял на окне кухни, с форточки шел черный дым

Двери квартиры были закрыты, поэтому спасатели открыли их спецсредствами. Попав в квартиру они сразу увидели маленького мальчика, который находился в квартире один. Ребенок лежал на полу, а точнее на большой куче домашних вещей. Малыш инстинктивно нашел хоть немного чистого воздуха, ведь сверху - он был уже полностью загрязнен продуктами горения. Сколько бы еще так продержался мальчик неизвестно.

Роман Качанов, начальник 11 Гос. пожарно-спасательной части ГСЧС

Ребенок сам, самостоятельно не мог выйти. Очень много вещей мешало выходу, также сам не мог открыть дверь из-за этого. Пожалуй, 2-3 минуты и уже мы не оказали бы помощь. Тьфу-тьфу, что такого не случилось

Спасатели вынесли ребенка на свежий воздух. Семилетний Саша отделался несколькими порезами и царапинами. Однако очень сильно испугался.

У меня там хлам. У нас будет дом? Купите нам?

Сегодня врачи отпустили мальчика домой. Сначала его мать пообещала журналистам рассказать, почему маленький ребенок был дома один, но потом пожаловалась на самочувствие и кому-то звонила, а потом начала спрашивать о "бюджете".

Оксана, мать

А у вас есть какой-то бюджет? - В смысле? В прямом смысле. Вы рассчитивали на какой-то бюджет. Я просто ушла с работе, чтобы решать эти вопросы

Еще менее настроенной на общение оказалась бабушка мальчика. Объяснить как случилось, что ребенок остался один - тоже не смогла.

Почему не хотите общатся? ... Почему ребенок сам остался? ... пожалуйста, уйдите

Зато, жители дома, где произошел пожар, до сих пор обсуждают жуткие события. В один голос утверждают - у семьи есть определенные проблемы, поэтому ребенок часто остается без присмотра.

Светлана, соседка

Они пьют. Она постоянно оставляет ребенка одного, мать. Одного ребенка. Кушать постоянно хочется ребенку. Я вчера и плед ему дала и мастерку. Дите голодное

Вадим, сосед

Это алкоголичка, у которой надо забирать ребенка все

По данному факту в полиции открыли административное производство. Говорят, на учете у соцслужб семья не была и имеют несколько иную версию событий.

Сергей Волобуев, заместитель начальника Немышлянского ОП

Бавився сірниками і сталася пожежа. В цей час знаходилась бабуся на кухні. Батьки були по вулиці Ньютона там, де вони знімають житло. Відносно батьків складено адмінпротокол за ст.184 - це невиконання батьками або особами, які їх заміщують обов'язків по вихованню дітей

В дальнейшем полиция вместе с социальными службами будет проводить проверку и решать лишать ли семью родительский прав.