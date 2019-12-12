Под Харьковом ВАЗ нанизало на отбойник: водитель погиб

12 декабря 2019 г. 16:35
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Сегодня утром около 9:30 на 467 км трассы Киев-Харьков-Довжанский в районе Рай-Еленовки не разминулись Renault Megan и ВАЗ 2101.

По информации отдела коммуникаций ГУНП Харьковской области, 39-летний водитель Renault, двигавшегося в направлении Харькова, допустил столкновение автомобилем ВАЗ, стоявшим у правого края проезжей части и начинавшего выполнять разворот.

В результате ДТП 72-летний водитель ВАЗ получил травмы и был доставлен в больницу, где позже скончался.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 УК Украины. Обстоятельства устанавливаются.

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