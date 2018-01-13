Под Харьковом во двор бросили гранату

Сегодня ночью во дворе 63-летнего жителя поселка Русская Лозовая прогремел взрыв.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции, неизвестный бросил на территорию домовладения осколочную гранату.

"По адресу выезжала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления харьковской полиции. Полицейские провели осмотр места происшествия, откуда изъяли фрагменты и обломки гранаты РГД-5. По предварительным данным, неизвестный бросил гранату во двор заявителя через забор", - говорится в сообщении.

При этом в результате взрыва пострадали лишь бытовые помещения.