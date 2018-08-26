Под Балаклеей загорелась несанкционированная свалка

26 августа в 12:05 спасателям поступило сообщение о возгорании несанкционированной свалки за пределами Балаклеи Харьковской области.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, прибывшие спасательные подразделения установили, что огонь распространился по свалке на площадь около 1,5 га, захватил часть лесополосы и угрожал распространиться на расположенную рядом городскую свалку.

На пожаре работают 9 пожарно-спасательных подразделений ГСЧС из Балаклеи, а также из соседних районов: Боровского, Змиевского, Изюмского и Шевченковского.

Кроме того, спасателям помогают пожарного добровольной пожарной команды поселка Андреевка, добровольной пожарной дружины частного сельскохозяйственного предприятия «Рассвет» и бойцы ведомственной пожарной охраны Министерства обороны на трех единицах техники.

В 16:05 пожарный вертолет ГСЧС Ми-8 начал тушить пожар с воздуха.

Сейчас осуществлено 20 сбросов воды.

Работы по пожаротушению продолжаются.

В 16:53 возгорание локализовано.

Пострадавших нет.