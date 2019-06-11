Под Харьковом 5-летнюю девочку искусала собака: ребенок попал в больницу

11 июня 2019 г. 12:23
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В поселке Осиновка Чугуевского района собака искусала 5-летнего ребенка.

Об этом сообщается в местной группе «Честно-pro-Чугуев» в Facebook.

Как пишут в соцсетях, инцидент случился 8 июня около 17:30 на улице Набарежной:  соседская дворовая собака покусала девочку.

Очевидцы отмечают, что ребенка спас сосед по имени Анатолий.

Пострадавшую девочку доставили в Чугуевскую районную больницу.

Врачи диагностировали у малышки многочисленные рваные раны головы.

«Если б не Анатолий, для 5-летней девочки всё могло бы закончиться намного хуже», - сказано в сообщении.

В полиции данную информацию подтвердили.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, событие произошло 8 июня в городе Чугуев. 

Как рассказали родственники пострадавшей девочки, ребенка покусал соседский пес, сорвавшийся с привязи.  

5-летнюю пострадавшую с многочисленными укусами головы доставили в районную больницу. После оказания медицинской помощи ребенка отпустили домой. Сейчас угрозы жизни девочки нет.

Информация внесена в журнал единого учета Чугуевского отдела полиции. 

Сейчас сотрудники полиции проводят мероприятия по установлению обстоятельств инцидента и привлечения к ответственности лиц, по вине которых произошла данная ситуация.

 

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