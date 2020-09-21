Под Харьковом автомобиль переехал лежавшую на дороге женщину

21 сентября 2020 г. 15:27
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Накануне в 23:30 в поселке Малиновка под колеса автомобиля, который скрылся с места ДТП, попала 45-летняя женщина.

По словам очевидцев, автомобиль белого цвета, двигавшийся в направлении ж/д переезда, переехал лежавшую на дороге женщину, сообщает отдел коммуникаций ГУНП Харьковской области. Машина, не останавливаясь, продолжила движения.

Пострадавшая с места аварии была доставлена в больницу. По данным полиции, на момент ДТП женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст286 УК Украины. Правоохранители устанавливают личность виновника ДТП и просят свидетелей сообщить любую информацию, которая поможет следствию, по следующим телефонам: (063) 528-92-08, 102 или другим удобным способом.

 

 

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