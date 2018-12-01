Под Харьковом - ДТП на железнодорожном переезде: грузовик заехал под поезд

В Малиновке Чугуевского района Харьковской области произошло ДТП на железнодорожном переезде.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, грузовик MAN на донецкой регистрации въехал под пассажирский поезд.

По информации отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, 1 декабря в полицию поступило сообщение о том, что на переезде вблизи поселка Малиновка столкнулись пассажирский электропоезд и автомобиль «МАН» под управлением 46-летнего водителя.

В результате ДТП никто не пострадал, грузовик получил механические повреждения.

Движение поездов было останавлено на 1 час 15 минут.

На месте работает следственно-оперативная группа, все обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются.