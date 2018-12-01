Под Харьковом - ДТП на железнодорожном переезде: грузовик заехал под поезд

01 декабря 2018 г. 14:16
9579 просмотров

В Малиновке Чугуевского района Харьковской области произошло ДТП на железнодорожном переезде.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, грузовик MAN на донецкой регистрации въехал под пассажирский поезд.

По информации отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, 1 декабря в полицию поступило сообщение о том, что на переезде вблизи поселка Малиновка столкнулись пассажирский электропоезд и автомобиль «МАН» под управлением 46-летнего водителя.

В результате ДТП никто не пострадал, грузовик получил механические повреждения.

Движение поездов было останавлено на 1 час 15 минут.

На месте работает следственно-оперативная группа, все обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                          cybergroup.com.ua                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.